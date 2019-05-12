صلاح لابنته مكة بعد حصوله على الحذاء الذهبي: "نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل.. هذه واحدة جديدة"

كتب: أحمد أبوعقيل

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تغريدة وصورة مع ابنته مكة على صفحته الشخصية تويتر وهو يحمل الحذاء الذهبي لهداف الدوري قائلا:" "نعم ، أعرف أن لدينا واحدة في المنزل. هذه واحدة جديدة" .

وحصل صلاح على هداف الدوري الأنجليزي للعام الثاني على التوالي ولكن هذا العام يشاركه فيها كلا من زميله في الفريق ساديو ماني وبيير اوباميانج لاعب أرسنال .