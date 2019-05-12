كتب: أحمد أبوعقيل
نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تغريدة وصورة مع ابنته مكة على صفحته الشخصية تويتر وهو يحمل الحذاء الذهبي لهداف الدوري قائلا:" "نعم ، أعرف أن لدينا واحدة في المنزل. هذه واحدة جديدة" .
وحصل صلاح على هداف الدوري الأنجليزي للعام الثاني على التوالي ولكن هذا العام يشاركه فيها كلا من زميله في الفريق ساديو ماني وبيير اوباميانج لاعب أرسنال .
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح لابنته مكة بعد حصوله على الحذاء الذهبي: "نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل.. هذه واحدة جديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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