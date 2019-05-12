كتب: أحمد أبوعقيل شكر الدولي الهولندي جيني فينالدوم، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي الجماهير والاعبين والإدارة الفنية قائلا:" شكرا لكل من قدم لنا الدعم هذا الموسم. وخسر ليفربول لقب الدوري اليوم الاحد بفارق نقطة واحدة عن منافسة مانشستر سيتي بعد منافسة قوية استمر طول المواسم. وكتب فينالدوم قبل المباراة الأخيرة:" معركة نهائية واحدة متبقية في موسم رائع كل شيء يأتي إلى اليوم، نحن لا نستسلم أبدا! هل أنت مستعد أنفيلد !؟

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كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم بعد خسارة الدوري: نشكر كل من ساندنا طول الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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