عمرو أديب لمحمد صلاح: "معلش.. خليك زي الزمالك وركز في نهائي الأبطال"

كتب: محمود حسونةحرص الإعلامي عمرو أديب على توجيه رسالة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، عقب مباراة فريقه أمام وولفرهابمتون في ختام مباريات الدوري الإنجليزي 2018/2019.

وقال عمرو أديب، في رسالته لمحمد صلاح، "معلش يا ابو صلاح سيبك من الدوري وركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، دي نفس خطه الزمالك دلوقتي حنركز على الكونفيدراليه وهننسي الدوري".

وكان محمد صلاح قد حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مناصفة مع زميله في الفريق ساديو ماني ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي أوباميانج برصيد 22...