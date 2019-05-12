شاهد تعليق أبوتريكة بعد تسجيل مكة محمد صلاح هدف في شباك ولفاهبمتون

كتب: أحمد أبوعقيل

احتفل محمد صلاح نجم مصر وليفربول بحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي التي تقاسمها مع زميله ساديو ماني، وأوباميانج لاعب أرسنال عقب الفوز على وولفاهبمتون بالجولة الأخيرة اليوم.

واصطحب محمد صلاح زوجته، وابنته مكة لملعب أنفيلد، حيث داعبت الكرة عقب انتهاء اللقاء وتسلم صلاح للجائزة حيث تفاعل معها الجمهور بعدما سددت أحد الكرات في المرمى مسجلة هدفًا.

فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بثنائية بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من حسم الدوري الانجليزي بسبب تفوق منافسه مانشيستر سيتي بفارق نقطة واحدة.