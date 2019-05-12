كتب: محمد سعيد عبد العظيم
أبدى الجناح الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مناصفة مع زميله الدولي السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، ولكلًا منهم 22 هدفًَا.
وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «يغمرني الآن شعور من الألم وخيبة الأمل رغم انتصارنا على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي».
وأكمل «بالتأكيد أنا في غاية السعادة لتتويجي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للعام...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| صلاح بعد خسارة ليفربول الدوري: "أشعر بالألم وخيبة أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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