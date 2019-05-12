محمد صلاح يوجه رسالة لابنته مكة بعد التتويج بالحذاء الذهبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وجه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة لابنته مكة، بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف للدوري الإنجليزي موسم 2018-2019، بالتقاسم مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وساديو ماني، لاعب ليفربول، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا خلال منافسات الموسم الحالي.
وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" نعم.. أعلم اننا نملك واحدة في المنزل في إشارة لجائزة الحذاء الذهبي، لكن هذه واحدة جديدة.
وكان صلاح قد انفرد بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما سجل 32 هدفًا، كرقم قياسي تاريخي، هو الأفضل في نسخة مكونة من 20 فريقًا في بريميرليج.
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