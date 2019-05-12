مباشر.. الزمالك 1- 0 الداخلية.. كهربا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والداخلية والتي تقام على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي، في المقابل يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

تشكيل الزمالك: عماد السيد، حمدي النقاز، (....)، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود عبد المنعم "كهربا"، إبراهيم حسن، عمر السعيد.

تشكيل الداخلية: محمد صبحي ، محمود شديد قناوي، أحمد جودة، إبراهيم أبو اليزيد، عبد العزيز السيد، أحمد بحبح، محمد جمال، إبراهيم أبو اليزيد، عبد العزيز السيد، إيشا إيناسو، كيفين موهيري.

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تفاصيل المباراة

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة حول محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك الوصول لمرمى الداخلية بعدما سدد كرة تصل سهلة لمحمد صبحي.

وعاد فريق الزمالك للضغط على فريق الداخلية حيث لم يستغل يوسف إبراهيم "أوباما" كرة داخل منقطة الجزاء ليسدد كرة تصل أيضًا سلهة لحارس الداخلية محمد صبحي.

وفي الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط الأول عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للظهور مجددًا بعدما سجل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة يفشل محمد صبحي في إبعادها لتصبح النتيجة (1-0) للأبيض.

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