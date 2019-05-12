تقرير.. "عين الصقر" وسقوط متتالي.. كيف تفوق السيتي على ليفربول في حسم لقب بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي بصعوبة بعدما تفوق رجال المدرب بيب جوارديولا على منافسه ليفربول بفارق نقطة فقط.

حسم مانشستر سيتي للقب جاء بعدما تفوق على منافسه المباشر ليفربول مستغلا تعثر الريدز في أكثر من محطة خاصة في الدور الثاني.

- عين الصقر

في مباراة مانشستر سيتي وليفربول والتي أقيمت في الثالث من يناير الماضي استطاع رجال جوارديولا الخروج بنتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت فرصة كادت ستغير مسار الدوري الإنجليزي الآن بعدما حاول السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول تسجيل هدف لصالح فريقه إلا أن الكرة ارتطمت في القائم ليتدخل دفاع السيتي ويبعد الكرة قبل دخولها الشباك.

فوز السيتي أعاد الأمل لجماهيره بعدما تقلص الفارق من سبع نقاط إلى أربع نقاط ليهدر ليفربول فرصة الحفاظ على فارق السبع نقاط أو توسيع الفارق لعشر نقاط.

- سقوط متتالي

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في الجولة 24 عندما استضاف ليفربول خصمه ليستر سيتي على ملعبه "الآنفيلد" لم يستغل الريدز تعثر منافسه مانشستر سيتي خلال هذه الجولة حيث خسر السيتيزينز من نيوكاسل بهدف مقابل هدفين إلا أن رجال كلوب تعادلوا بهدف لمثله أمام الثعالب.

ليفربول بعد تعادله أمام ليستر سيتي واصل السقوط بتعادل جديد أمام وستهام في مباراة أقيمت على الملعب "الأوليمبي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

- فبراير يكتب النهاية

سقوط ليفربول أمام ليستر ووستهام كان بمثابة جرس إنذار لفريق كلوب، في المقابل استطاع فريق مانشستر سيتي أن يعيد ترميم صفوفه أملا في استعادة القمة وهذا ما تحقق بعدما سقط الريدز خلال شهر فبراير في مناسبتين أمام غريميه إيفرتون ومانشستر يونايتد بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل السلبي.

- إبريل يبتسم للسيتي

رغم محاولة ليفربول الحفاظ على أمله في التتويج باللقب بعد غياب 29 عامًا إلا أن المنافس مانشستر سيتي تمكن من تحقيق 14 فوزًا متتاليًا بعد السقوط أمام نيوكاسل.

عدة عوامل تسببت في حصول السيتي على اللقب وهذا ما ظهر في الجولات الأخيرة من خلال الفوز على توتنهام بهدف دون رد أحرزه فيل فودين ليكون هدفه الأول بقميص الفريق السماوي بالدوري الإنجليزي.

السيتي استطاع خلال شهر الحسم أن يفوز على بيرنلي بهدف سجله سيرجيو أجويرو دون أن تلمس الكرة الشباك لكن تخطت خط المرمى.

السيتيزينز في الجولة السابقة وتحديدًا في الأسبوع الـ37 استطاع أن يفوز بصعوبة على ليستر سيتي بهدف سجله القائد فينسان كومباني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليكون الهدف الأول لقائد السيتي من خارج منطقة الجزاء منذ 2013.