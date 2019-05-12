علاء عبد العال يُعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن علاء عبد العال الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، مساء اليوم الأحد، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.

ويواجه الزمالك مساء اليوم الأحد، نظيره الداحلية، في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة في حين يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

واختار عبد العال تشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد.

خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط.

خط الهجوم: ايشا ايناسو وكيفين موهيري.