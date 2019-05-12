جروس يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حمدي النقاز و محمد عبد السلام و(.....) وبهاء مجدي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. واستبعد السويسري جروس، الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة الداخلية. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمد أحمد كماتشو وعبد الله جمعة ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد . ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة في حين يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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