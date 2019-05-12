أليسون يتوج بجائزة القفاز الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(أ ش أ):

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء ذلك عقب فوز فريقه اليوم الأحد على ضيفه وولفرهامبتون 2-1 في الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري على ملعب آنفيلد "معقل ليفربول".

وأعلن نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز أليسون بالجائزة، اليوم الأحد، بعد خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال الموسم الحالي من البريميرليج.