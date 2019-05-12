غوارديولا: هذا هو أصعب لقب في مسيرتي

أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن لقب الـ”بريميير ليغ” الذي حققه فريقه اليوم الأحد، بالفوز على برايتون 4-1 هو “الأصعب” في مسيرته.

وقال غوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “هذا هو مستوى البريميير ليغ وليفربول ساعدنا على الوصول لهذا المستوى طوال الوقت، اضطررنا للفوز بـ14 مباراة متتالية لنتوج باللقب”.

وأضاف المدرب: “كان علينا ألا نخسر ولو نقطة واحدة طيلة شهرين أو ثلاثة وفعلنا هذا باللعب في كل المسابقات حتى ربع نهائي دوري الأبطال”.

وتابع غوارديولا: “هذا هو أعقد لقب توجت به طوال مسيرتي”.

وفاز السيتي باللقب، الثاني على التوالي، بـ98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.