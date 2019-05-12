أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن لقب الـ”بريميير ليغ” الذي حققه فريقه اليوم الأحد، بالفوز على برايتون 4-1 هو “الأصعب” في مسيرته.
وقال غوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “هذا هو مستوى البريميير ليغ وليفربول ساعدنا على الوصول لهذا المستوى طوال الوقت، اضطررنا للفوز بـ14 مباراة متتالية لنتوج باللقب”.
وأضاف المدرب: “كان علينا ألا نخسر ولو نقطة واحدة طيلة شهرين أو ثلاثة وفعلنا هذا باللعب في كل المسابقات حتى ربع نهائي دوري الأبطال”.
وتابع غوارديولا: “هذا هو أعقد لقب توجت به طوال مسيرتي”.
وفاز السيتي باللقب، الثاني على التوالي، بـ98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا: هذا هو أصعب لقب في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.