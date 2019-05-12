كلوب: الوصافة مجرد الخطوة الأولى لليفربول

أكد المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، عقب إنهاء فريقه لموسم البريميير ليغ في المركز الثاني بفارق نقطة خلف البطل، مانشستر سيتي، أن هذه “مجرد الخطوة الأولى”، وأنهم تحسنوا كثيراً مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح المدرب الألماني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عقب فوز فريقه بثنائية نظيفة على ضيفه وولفرهامبتون: “الفريق تطور كثيراً مقارنة بالموسم الماضي، كان موسماً مميزاً جداً، أفضل حتى من الذي قضيته مع بروسيا دورتموند عندما توجنا بلقب البوندسليغا، ولكن لا يمكن إنكار وجود فريق آخر كان أفضل منا”.
وأضاف: “بالطبع حالفنا الحظ في بعض الأوقات، وبالمثل بالنسبة للسيتي، الحظ لم يكن حليفنا أمامهم، ولكن أيضاً سجلنا في اللحظة الأخيرة أمام إيفرتون، وفي المباراة الماضية أمام نيوكاسل”.
وأكد كلوب أن الموسم كان “طويلاً وقاسياً”، ولكنهم كانوا “نداً قوياً” على مداره، وإذا وصل السيتي لهذا العدد من النقاط، فهذا لأنه استحق الأمر.
وأوضح: “حصدوا 198 نقطة على مدار موسمين، هذا رقم مميز، فريقنا قطع خطوات عديدة للأمام، وهذه مجرد الخطوة الأولى، دائماً بعد أي موسم قوي، تفقد لاعبين مهمين، ولكن هذا لم يحدث لنا، وسننافس بقوة مجدداً”.
وهنأ كلوب المان سيتي على اللقب، لاسيما وأنه فاز بـ14 مباراة متتالية، لتحقيق البطولة، مشيراً إلى أنهم حاولوا قدر المستطاع لجعل الأمور أصعب، ولكن هذا لم يكن كافياً.
وتتبقى لليفربول فرصة الصراع على لقب دوري الأبطال هذا الموسم حينما يواجه مواطنه توتنهام في نهائي البطولة في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.
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