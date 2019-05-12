دي يونغ يودع جماهير أياكس قبل انتقاله لبرشلونة

ودع لاعب وسط فريق أياكس أمستردام، فرينكي دي يونغ، اليوم الأحد، جماهير فريقه على ملعب يوهان كرويف، بتحقيق لقب بطولة الدوري الهولندي وهو في غاية الحماس.

وخاض دي يونغ الذي أكمل اليوم عامه الـ22، آخر مباراة له مع أياكس على ملعبهم ويتبقى للفريق مباراة بالجولة الأخيرة من المسابقة أمام فريق دي غرافشاب على ملعب الأخير.

وحسم فريق أياكس أمستردام لقب بطولة الدوري الهولندي رسميا بعد اكتساحه الأحد لفريق أوترخت (4-1).

وسيلعب لاعب الوسط الشاب مع فريق برشلونة الذي تعاقد معه في يناير(كانون الثاني) الماضي لخمسة مواسم مقبلة تبدأ من أول يونيو(حزيران) المقبل مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة لـ11 مليوناً أخرى كمتغيرات.