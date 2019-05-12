الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات رينار لخلافة لاسارتي

نفي مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد حول وجود أي مفاوضات من أي نوع مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي.
أضاف المصدر إن شائعات رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والتفاوض مع مدير فني آخر كلام عارٍ تمامًا من الصحة وأن المدير الفني الأورجويانيمستمر في مهمته في ظل المساندة الكاملة من مجلس الإدارة.
وأوضح أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق يلقي الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي الأهلي لتحقيق أهدافه بالمنافسة علي البطولات وإسعاد جماهير الأهلي مؤكدًا أن هناك محاولات
وأوضح أن لاسارتي مدرب محترف وعلي قدر كبير من الوعي ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات والحملات الممنهجة لتعطيل مسيرة الفريق الناجحة وإن تركيزه موجه فقط لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.
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