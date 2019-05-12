نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة برفقة ابنته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وعلق صلاح على الصورة التي نشرها قائلًا، " "نعم ، وانا اعلم ان لديناواحده في المنزل. هذا هو واحد جديد".
الجدير بالذكر أن الفرعون المصري حصل على جائزة الحذاء الذهبي مناصفةً مع زميله سايو ماني بالفريق، وبيتر أوباميانج
وكان محمد صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 32 هدفًا مع ليفربول في الدوري آنذاك.
وبدا صلاح مخاطبًا ابنته أنه حاز على الجائزة للمرة الثانية على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يداعب مكة بعد الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.