شاهد.. محمد صلاح يداعب مكة بعد الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة برفقة ابنته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق صلاح على الصورة التي نشرها قائلًا، " "نعم ، وانا اعلم ان لدينا

واحده في المنزل. هذا هو واحد جديد".

الجدير بالذكر أن الفرعون المصري حصل على جائزة الحذاء الذهبي مناصفةً مع زميله سايو ماني بالفريق، وبيتر أوباميانج

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لاعب أرسنال الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا هذا الموسم في الدوري.

وكان محمد صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 32 هدفًا مع ليفربول في الدوري آنذاك.

وبدا صلاح مخاطبًا ابنته أنه حاز على الجائزة للمرة الثانية على التوالي.