جوارديولا يوجه رسالة نارية إلى ليفربول بعد تتويج مانشستر سيتي

وجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رسالة إلى نادي ليفربول بعد تتويج السيتي رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، اليوم الأحد.

وتوج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة

"بي بي سي" العالمية: "علينا أن نهنيء ليفربول ونشكرهم شكرًا جزيلًا، لقد دفعونا من أجل زيادة معاييرنا".

وأضاف الإسباني: "إنه أمر لا يمكن تصديقه، تحقيق 98 نقطة، لقد حققنا مستوي قياسي أفضل من الموسم الماضي، ليفربول ساعدنا في ذلك".

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وواصل: "من أجل الفوز باللقب كان علينا أن نفوز بـ14 مباراة على التوالي، لم نتمكن من خسارة

نقطة واحدة، إنه أصعب لقب فزت به طوال حياتي المهنية".

شهدت بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب عن الموسم الماضي، وليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، حيث حسم السيتي اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز الوصيف.

جاء تتويج مانشستر سيتي بعد أن حصد 98 نقطة طوال مشواره في البطولة، ليتفوق على مطارده ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 97 نقطة بعد أن نجح هو الأخر في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة والحاسمة.