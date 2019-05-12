ذهبية وبرونزية لمصر ببطولة روسيا الدولية للملاكمة

فاز منتخب مصر للملاكمة بميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات بطولة روسيا الدولية للملاكمة.
حيث فاز يسري مصطفى بالميداليةالذهبية في منافسات وزن +٩١ كجم، بالفوز على لاعب أوزبكستان
آخر بنتيجة 4 / 1 فى دور نصف النهائي لبطولة روسيا الدولية للملاكمة.
فيما أحرز يوسف كرار الميدالية البرونزية في منافسات وزن -٩١ كجم.
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