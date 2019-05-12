فاز منتخب مصر للملاكمة بميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات بطولة روسيا الدولية للملاكمة. حيث فاز يسري مصطفى بالميدالية الذهبية في منافسات وزن +٩١ كجم، بالفوز على لاعب أوزبكستان الذهبية في منافسات وزن +٩١ كجم، بالفوز على لاعب أوزبكستانآخر بنتيجة 4 / 1 فى دور نصف النهائي لبطولة روسيا الدولية للملاكمة. فيما أحرز يوسف كرار الميدالية البرونزية في منافسات وزن -٩١ كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذهبية وبرونزية لمصر ببطولة روسيا الدولية للملاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.