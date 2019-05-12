تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في التجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

موعد مباراة الزمالك والداخلية، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

تنطلق مباراة الزمالك والداخلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية

عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الاثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة

سوف تكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1.

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كما ستكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

يدخل الزمالك مباراة الداخلية في الدوري الممتاز، وهو عازم على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة مطاردة غريمه التقليدي فريق الأهلي صاحب صدارة جدول الترتيب حالياً.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية بشق الأنفس على حساب نظيره فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شيء، مما يؤكد بدوره على صعوبة جميع المتبقية للفارس الأبيض في الموسم الحالي مثله مثل حال غريمه فريق الأهلي.

ويبقى عامل الضغط أكبر على لاعبي فريق الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الحالي، بسبب المنافسة على جميع الجبهات حتى الآن بعكس المارد الأحمر الذي تم إقصائه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وهو الأمر الذي جعل كامل تركيز فريق الأهلي ينصب فقط على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، فيما يركز فريق الزمالك على الجانب المحلي إضافة إلى مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وخاصة بعدما تأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة القارية.

شاهد.. مباراة الزمالك والداخلية في الدوري