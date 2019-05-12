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شوط سلبي بين روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

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انتهي الشوط الأول بين فريقي روما ويوفنتوس في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ال أولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الـ36من .

لم يشهد الشوط الأول خطورة من جانب الفريقين سوي محاولة ديبالا بعدم صد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء

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في الدقيقة 16 لكن حارس روما أنقذ مرماه.

قبل أن يرد ستيفان شعراوي في الدقيقة 18 بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم وحولها حارس يوفنتوس إلى ركلة ركنية.

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