شوط سلبي بين روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

انتهي الشوط الأول بين فريقي روما ويوفنتوس في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ال أولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الـ36من الدوري الإيطالي.
لم يشهد الشوط الأول خطورة من جانب الفريقين سوي محاولة ديبالا بعدم صد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء
قبل أن يرد ستيفان شعراوي في الدقيقة 18 بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم وحولها حارس يوفنتوس إلى ركلة ركنية.
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