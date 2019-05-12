أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستنطلق في العاشرة مساء، على ملعب بتروسبورت. وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية. عماد السيد في حراسة المرمى محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع Advertisements طارق حامد - محمود عبدالعزيز- محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن في خط الوسط. عمر السعيد في خط الهجوم ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبدالله جمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.