التعادل يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة أتليتكو مدريد أمام إشبيلية في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الأسبوع الـ37من الدوري الإسباني. سجل أهداف اللقاء بابلو سارابيا في الدقيقة 70 وعادل النتيجة خورخي ميروديو كوكي في الدقيقة 90 لنادي أتليتكو مدريد. وبتلك النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيد إلى النقطة 75 يحتل بها المركز الثاني بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى النقطة 56 يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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