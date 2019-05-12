شاهد.. برشلونة يداوي جراح دوري الأبطال بفوز معنوي على خيتافي

فاز فريق برشلونة على ضيفه خيتافي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الـ37من الدوري الإسباني.

سجل أهداف اللقاء ارتورو فيدال في الدقيقة 39 وليونيل

ميسي في الدقيقة 89.

بتلك النتيجه يعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الذ يحسم لصالح البلوجرانا قبل انتهاء الموسم بثلاث جولات، بينما تجمد رصيد

خيتافي عند النققطة 58 يحتل بها المركز الـ5.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم منذ أيام بفضيحة كبرى بعد أن خسر أمام ليفربول برباعية دون رد، بريمونتادا تاريخية، في مباراة الإياب بعد أن كان متفوقا في الذهاب بثلاثية دون رد.