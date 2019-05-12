شاهد.. سوسيداد يقسو على ريال مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد سلسلة نتائجه السيئة هذا الموسم عقب هزيمته أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.
بادر ريال مدريد بإحرازه هدف مبكر فيالدقيقة السادسة عن طريق إبراهيم دياز، بينما سكل أهداف ريال سوسيداد كل من ميكيل مورينيو وخوسيبا زالدوا واندر بيرينتكسيا في الدقائق 26، 57، 67.
وفي الدقيقة 40 احتسب حكم المباراة
بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 50 نقطة.
شاهد أهداف المباراة :
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