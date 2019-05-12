ريال مدريد يتلقى هزيمة قاسية من ريال سوسيداد



تلقى ريال مدريد الهزيمة ضد ريال سوسيداد بنتيجة (1-3)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليجا، في معقل الأخير "أنويتا".



وسجل الأهداف لريال سوسيداد ميكيل مورينو في الدقيقة 26، وجوسيبا زالدوا في الدقيقة 57، وأندير بارنتشيا في الدقيقة 67، بينما سجل إبراهيم دياز هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 6.



وبهذه الهزيمة رقم 11 في الليجا هذا الموسم، يتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، ويستمر في الصراع على حصد مركز أوروبي.



واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مارسيلو، ناتشو فيرنانديز، خيسوس فاييخو، وداني كارفاخال، وفي الوسط كاسيميرو، كروس، وإيسكو، وثلاثي هجوم إبراهيم دياز، أسينسيو، وبنزيما.



وعلى الجانب الآخر، اعتمد إيمانويل مدرب ريال سوسيداد، على طريقة (4-2-3-1)، بوجود رولي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي زالدوا، يورينتي، مورينو، مونيوز، وفي الوسط باردو، زوبيلديا، أيارزابال، ميرينو، أندير، ومهاجم وحيد ويليان جوزيه.



بدأ ريال مدريد الضغط المُبكر، وبمجهود فردي مميز على الطرف الأيسر، انطلق إبراهيم دياز وراوغ الدفاع وسدد بين أقدام رولي حارس ريال سوسيداد في الدقيقة 6.



وجاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض، حيث سدد ميكيل مورينو كرة قوية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 8.



وألغى حكم المباراة هدفا لريال سوسيداد في الدقيقة 20، بداعي التسلل على أوريازابال، حيث لجأ إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة قراره.



ونجح ميكيل مورينو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26، حيث استقبل تمريرة من زميله ويليان جوزيه داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وسدد على يسار الحارس كورتوا.



وكاد بنزيما أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32، حيث أرسل تسديدة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس رولي.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لخيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد، نظرا للمسه الكرة في منطقة الجزاء، واحتسب ركلة جزاء لريال سوسيداد، نفذها اللاعب جوزيه ويليان في الدقيقة 40، لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تصدى لها ببراعة.



ومع بداية الشوط الثاني، كان ريال سوسيداد الأكثر خطورة وحاول أكثر من مرة لتسجيل الهدف الثاني، قبل أن ينجح زالدوا في التسجيل بكرة رأسية في الدقيقة 57، مستغلا خطأ من مارسيلو في التغطية، وكورتوا المتقدم.



ودفع زيدان بلوكا مودريتش بدلا من إيسكو، وأعاد كاسيميرو لخط الدفاع، لتصبح طريقة اللعب (4-4-1) لتعويض النقص العددي بطرد فاييخو، ثم أشرك لوكاس فاسكيز بدلا من إبراهيم دياز، وأخيرًا فينيسيوس جونيور بدلا من أسينسيو.



ونجح أندير بارنتشيا في تسجيل الهدف الثالث لريال سوسيداد، في الدقيقة 67، حيث سدد أوريازبال كرة اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن ترتد الكرة أمام أقدام بارنتشيا الذي أسكن الكرة على يمين الحارس كورتوا.



وحرمت العارضة يانوزاي لاعب ريال سوسيداد من تسجيل الهدف الرابع، في الدقيقة 85، بينما تراجع لاعبو ريال مدريد ولم يُظهروا أي ردة فعل للعودة في الدقائق الأخيرة.



المصدر: موقع كورة