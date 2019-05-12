كلوب يعد جماهير ليفربول بالتتويج بـ"الدوري الانجليزي" في الموسم المقبل



وعد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الأحد، جماهير ناديه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) في الموسم المقبل.



جاءت تصريحات كلوب بعد فشل ليفربول في انتزاع لقب الموسم الحالي لـ"البريميرليغ" ليتوّج بها مانشستر سيتي.



وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب "هناك المزيد في المستقبل، سننطلق مرة أخرى، هذه التجربة الأولى لهذا الفريق, والجيل الحالي هو أفضل أجيال ليفربول".



وأضاف "لقد خسرنا الموسم الحالي لقب الدوري الإنجليزي، لكنني أعد الجماهير بالتتويج به في الموسم المقبل".



وأوضح كلوب "من الواضح أنه كان علينا أن نعمل بجد و السيتي أيضًا، كان هدفنا خلال الأسبوع هو الحصول على 97 نقطة، و حصلنا عليها، هذا أمر مميز، نريد كتابة تاريخنا الخاص و فعلنا ذلك".



وعن حارسه البرازيلي أليسون الفائز بجائزة القفاز الذهبي، قال كلوب " 21 مباراة محافظًا على نظافة شباكه أمر مثير للإعجاب".



واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "هؤلاء الفتيان مستعدون لكل شيء ولديهم أقصى درجات إحترامي، الكثير من الناس يقولون إن جماهير ليفربول تريد بشدة الفوز بالدوري، لكن دعونا نتفق على أن النادي يعيش أفضل لحظاته منذ وقت طويل".



المصدر: الاناضول