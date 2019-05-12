رياضة | رسالة محمد صلاح لـ"مكة" بعد الفوز بالحذاء الذهبي "صورة"

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، رسالة خاصة لابنته "مكة" بعد فوزه بجائزة هداف الدوري الانجليزي.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لـ ابنته "مكة": "نعم، أعرف أن لدينا جائزة مثل هذه في المنزل، ولكن هذه جائزة جديدة".

وتوج صلاح بجائزة هداف الدوري الانجليزي بصحبة الثنائي أوباميانج وساديو ماني بعد تصدرهم قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً هذا الموسم.

ويعد محمد صلاح هو سادس لاعب يتوج بجائزة الهداف في موسمين متتاليين في الدوري الممتاز بعد كلاً من؛ ألان شيرر، مايكل أوين وتيري هنري وروبن فان بيرسي، هاري كين.

وانتهت مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الرياضي 2018/2019 وتوج نادي مانشستر سيتي باللقب بعد صراع طويل مع ليفربول.