رياضة | 6 فرص ضيعت على محمد صلاح الانفراد بهداف الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 فرص ضيعت على محمد صلاح الانفراد بهداف الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018/2019، واحتل ثلاثة لاعبين أفارقة صدارة ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 22 هدف، ومن بينهم المصري محمد صلاح.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم، بعدما أنهى المسابقة في الترتيب الثاني برصيد 97 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في النسختين الماضية والحالية.

واحتل الثلاثي الإفريقي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج متفوقين على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ومن بينهم سيرجو اجويرو صاحب ال21 هدف.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 6 فرص أضاعت على صلاح جائزة الحذاء الذهبي بشكل منفرد:

1- فشل محمد صلاح في تسجيل هدفا سهلا بشباك فريق كريستال بالاس في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث مرر كيتا انفراد صريح لصلاح الذي لعب الكرة بشكل استعراضي خارج المرمى في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

Advertisements

2 - أضاع لاعب ليفربول الإنجليزي انفرادا صريحا أمام حارس مرمى توتنهام هوتسبير في الدور الأول أيضا من البطولة الإنجليزية، حيث تصدى الحارس باولو جازانيكا الكرة في الدقيقة 21 أيضاً من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت علي ملعب ويمبلي.

3- واصل محمد صلاح انفرادا صريحا أمام فريق فولهام في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد يوم 11/11 الماضي، حيث تصدى لها ريكو حارس فولهام في الدقيقة 21 من الشوط الأول. 4- أهدر صلاح مهاجم فريق ليفربول هدفا مؤكدا أمام فريق كارديف سيتي على أرض الاخير بالجولات السابقة في البريميرليج، حيث تصدى الحارس الفلبيني نيل إثيريدج لانفراد صلاح في الدقيقة 33 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

4- أهدر صلاح مهاجم فريق ليفربول هدفا مؤكدا أمام فريق كارديف سيتي على أرض الاخير بالجولات السابقة في البريميرليج، حيث تصدى الحارس الفلبيني نيل إثيريدج لانفراد صلاح في الدقيقة 33 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

5- لم يسجل محمد صلاح هدفا غريبا في شباك فريق ساوثهامبتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، حيث أضاع انفراد وسدد الكرة بجاور القائم الأيسر للحارس جان في الدقيقة 20. 6- كانت الفرصة الأغرب لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام فريق إيفرتون على ملعب الجوديسون بارك في الدقيقة 27 من الشوط الأول، حيث تصدى بيكفورد لتسديدة صلاح من انفراد صريح من داخل منطقة الجزاء.