رياضة | النجم والصفاقسي ينتصران ويضيقان الخناق على الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم والصفاقسي ينتصران ويضيقان الخناق على الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي نتائجه الإيجابية بفوز ساحق على نظيره اتحاد تطاوين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على الملعب "الأولمبي" بسوسة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري التونسي.

وتقدم النجم في النتيجة مبكراً عن طريق كريم العواضي في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، وأضاف زميله إيهاب المساكني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر اللقاء.

وقلص إسماعيل جياكيتي النتيجة لاتحاد التطاوين بإحراز الهدف الأول في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر اللقاء، قبل أن يختتم مهاجمه المتألق كريم عريبي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة سبعين من عمر اللقاء.

وفي نفس الجولة، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي من الفوز بنفس النتيجة على نظيره الملعب التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب " الطيب المهيري".

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وافتتح الصفاقسي المباراة بثنائية عن طريق سوكاري، وفراس شواط في الدقائق 17، 38 على التوالي، وقلص الملعب النتيجة لاعبه جوي مبينزا في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

واختتم فراس الشواط ثلاثية فريقه في الدقيقة 66 من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، معلنًا عن تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وبتلك النتائج رفع الصفاقسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردة الترجي على الصدارة، بينما رفع النجم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، ليواصل تضييق الخناق على الترجي المتصدر برصيد 49 نقطة.