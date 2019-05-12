رياضة | 9 حقائق مثيرة عن الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تتويج السيتي باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 حقائق مثيرة عن الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تتويج السيتي باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مساء اليوم بتتويج مانشستر سيتي باللقب، على حساب ليفربول، بفارق نقطة وحيدة استمرت حتى الجولة الأخيرة.

ونجح السيتي، في حصد 98 نقطة بعد الفوز على برايتون بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما حل ليفربول ثانيًا برصيد 97 نقطة رغم فوزه اليوم أمام وليفرهامتون بهدفين دون رد.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أبرز الإحصائيات الكاملة لمنافسات البريميرليج هذا الموسم من خلال التقرير الآتي:-

أولًا... "البطل"

مانشيستر سيتي 98 نقطة.

الوصيف: ليفربول 97 نقطة.

ثانيًا... "الهدافين"

محمد صلاح لاعب "ليفربول" 22 هدف.

ساديو ماني لاعب "ليفربول" 22 هدف.

أوباميانج لاعب " أرسنال" 22 هدف.

ثالثًا... "أفضل الحراس"

1- بيكر أليسون حارس مرمي ليفربول برصيد 21 مرمي نظيف.

2- سانتا دي مرايس حارس مانشيستر سيتي برصيد 20 مرمى نظيف.

3- إيزابالاغا حارس مرمى تشيلسي برصيد 14 مرمى نظيف.

رابعًا... "عدد الأهداف المسجلة".

1- مانشستر سيتي 95 هدف.

2- ليفربول 89 هدف.

3- أرسنال 73 هدف.

4- توتنهام 67 هدف.

5- مانشستر يونايتد 65 هدف.

خامسًا.. "الأكثر حصولًا علي كروت صفراء"

1- كابوي لاعب واتفورد برصيد 14 بطاقة صفراء.

2- شار لاعب نيوكاسل يونايتد، وسوكراتيس لاعب أرسنال، وهوليباس لاعب واتفورد، وليرما لاعب بورنموث، وبينت لاعب ويلفرهامبتون، لكل منهما برصيد 12 بطاقة صفراء.

3- لوك شو لاعب مانشستر يونايتد، ورومبو لاعب ساوثهامبتون، وخوتا لاعب ويلفرهامبتون، وأرثر لاعب كارديف سيتي، لكل منهما برصيد 11 بطاقة.

سادسًا.. "الأكثر حصولًا علي بطاقات حمراء".

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1- مورجان لاعب ليستر سيتي بطاقتين، وهوجبيريج لاعب ثاوثهمبتون برصيد بطاقتين.

2- جاجيليكا لاعب إيفرتون، وديلف لاعب السيتي، وفويس لاعب توتنهام، وبيلي لاعب يونايتد، ومكادونلد لاعب فولهام، وسيمث لاعب هيدرسفيلد تاون، ونايلز لاعب أرسنال، وبرادي لاعب بيرنلي، برصيد بطاقة واحدة.

سابعًا... " صاحب أكثر تمريرات الحسم"

1- هازارد لاعب تشيلسي برصيد 15 تمريرة.

2- فرايزر لاعب بورنموث برصيد 14 تمريرة.

3- أليكس أرنولد لاعب ليفربول بالتساوي مع إريكسن لاعب توتنهام برصيد 12 تمريرة.

4- روبيرتسون لاعب ليفربول 11 تمريرة.

، ساني وستيرلينج مانشيستر سيتي 10 تمريرات حاسمة ، ثم ويلسون بورنموث ، وبوجبا اليونايتد 9 تمرايرات ، ثم سيلفا السيتي 8 "

ثامنًا... "الأكثر تصديًا"

1- فابيناسكي حارس ويستهام يونايتد برصيد 149 صدة.

2- إثيريدج حارس كارديف سيتي برصيد 141 صدة.

3- فوستر حارس واتفورد برصيد 127 صدة.

4- دي خيا حارس يونايتد برصيد 122 صدة.

تاسعًا... "الهابطين"

1- هيدرسفيلد تاون.

2- كارديف سيتي.

3- فولهام.

عاشرًا... "المتأهيلين للبطولات الأوروبية"

"دوري أبطال أوروبا"

1- "مانشستر سيتي"

2- "ليفربول"

3- "تشيلسي"

4- "توتنهام"

"كأس الاتحاد الأوروبي"

1- "أرسنال"

2- "مانشستر يونايتد"