رياضة | محمد صلاح يدخل قائمة العظماء الستة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يدخل قائمة العظماء الستة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الرياضي 2018/2019 وتوج نادي مانشستر سيتي باللقب بعد صراع طويل مع ليفربول.

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بصحبة الثنائي أوباميانج وساديو ماني بعد تصدرهم قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا هذا الموسم.

ويعد النجم المصري محمد صلاح هو سادس لاعب يتوج بجائزة الهداف في موسمين متتاليين في الدوري الممتاز:

- آلان شيرر

- مايكل أوين

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- تيري هنري

- روبن فان بيرسي

- هاري كين

- محمد صلاح