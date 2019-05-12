رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع هيرفي رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع هيرفي رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد حول وجود أي مفاوضات من أي نوع مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي.

وأضاف المصدر بأن شائعات رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والتفاوض مع مدير فني أخر كلام عار تمامًا من الصحة وأن المدير الفني الأورجوياني مستمر في مهمته في ظل المساندة الكاملة من مجلس الإدارة.

وأوضح أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق يلقي الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي الأهلي لتحقيق أهدافه بالمنافسة علي البطولات وإسعاد جماهير الأهلي مؤكدًا أن هناك محاولات مستمرة لضرب استقرار فريق الكرة وتعطيل مسيرته الناجحة بتسريب أمور مغلوطة تبتعد تماما عن أرض الواقع وذلك بعد الانتصارات الأخيرة والتي لعبت شخصية الأهلي الدور الأبرز فيها.

وأوضح أن لاسارتي مدرب محترف وعلي قدر كبير من الوعي ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات والحملات الممنهجة لتعطيل مسيرة الفريق الناجحة وأن تركيزه موجه فقط لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي .