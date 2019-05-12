رياضة | أسوأ رقم لريال مدريد بعد السقوط أمام سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوأ رقم لريال مدريد بعد السقوط أمام سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الاسباني برصيد 68 نقطة حيثُ لعب 37 مباراة حيثُ فاز في 21 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر 11 مباراة.

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وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أن نادي ريال مدريد قد خسر 17 مباراة في كل البطولات في موسم واحد لأول مرة منذ الموسم الرياضي 1998/99.

فيما أشار الموقع إلى أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي تلقى أكثر من 5 بطاقات حمراء في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في عام 2019.

ويتبقى لنادي ريال مدريد مباراة أخيرة في مسابقة الدوري الاسباني وذلك أمام ريال بيتيس يوم السبت المقبل والموافق 18 من الشهر الجاري.