رياضة | لاعب الزمالك عن استبعاده من قائمة مباراة الداخلية: دع الله ينتقم منك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الزمالك عن استبعاده من قائمة مباراة الداخلية: دع الله ينتقم منك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك على استبعاده من قائمة مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري التي ستنطلق في الساعة العاشرة مساء اليو على ملعب بتروسبورت.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على فيس بوك "دع الله ينتقم لك" في إشارة إلى استبعاد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من قائمة مباراة الداخلية

تشكيل الزمالك أمام الداخلية

حراسة المرمى: عماد السيد

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خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة