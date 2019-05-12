رياضة | أوباميانج يسجل رقما قياسيا مميزا بعد تتويجه بالحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يسجل رقما قياسيا مميزا بعد تتويجه بالحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من قياده فريقه للفوز على بيرنلي في الجولة الأخيرة من البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف كان نصيبه منهم هدفين.

وتمكن اللاعب من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لهداف الدوري الإنجليزي عن الموسم الجاري 2018 – 2019 مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني بعدما سجل الثلاثي 22 هدفاً.

وفي تقرير مطول أكدت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات أن أوباميانج أصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يتوج هداف للدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

وكان اللاعب قد حصل على هداف البوندسليجا في الموسم 2016 – 2017 حينما كان لاعباً لبروسيا دورتموند حينما سجل 31 هدفاً.