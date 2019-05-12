رياضة | تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة "مفاجأة" الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك أمام الداخلية.. عبد الله جمعة "مفاجأة" الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية

حراسة المرمى: عماد السيد

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خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي – حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - محمد عنتر - عبد الله جمعة