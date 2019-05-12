رياضة | تعليق عمرو أديب على خسارة محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق عمرو أديب على خسارة محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب الإعلامي عمرو أديب نجم ليفربول محمد صلاح بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي للموسم الثاني على التوالي.

وقال عمرو أديب عبر حسابه على "تويتر": "معلش يا أبو صلاح سيبك من الدوري وركز على النهائي الأوروبي دي نفس خطة الزمالك دلوقتى حنركز على الكونفيدرالية وهننسى الدوري".

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كان محمد صلاح قد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي رغم خسارة ليفربول للقب البريميير ليج.