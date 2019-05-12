رياضة | حصاد مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي.. قوة هجومية وتوازن دفاعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي.. قوة هجومية وتوازن دفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري الإنجليزى بفوز فريق مانشستر سيتى باللقب السادس في تاريخه وخسارة ليفربول اللقب بفارق نقطة وحيدة ، ويستعرض الخليج 365 الرياضي، حصاد السيتيزين فى الدورى هذا الموسم بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا.

وحقق السيتى تحت قيادة جوارديولا اللقب للمرة الثانية على التوالى بعدما حققه الموسم السابق، كما وصل أيضا الفريق في عهد جوارديولا هذا الموسم للنقطة رقم 98 وهى ثانى عدد نقاط الأعلى للفريق فى تاريخه بعد الإنجاز الذى حققه الفريق الموسم الماضي بتحقيق 100 نقطة.

كما سجل الفريق هذا الموسم 95 هدف بالبريميرليج وهو الأعلى بين جميع الفرق ويأتى خلفه ليفربول برصيد 89 هدف.

Advertisements

وحافظ أيضا الفريق هذا الموسم على نظافة شباكه فى 20 مباراة مع حارسه إيديرسون مورايس بفارق مباراة وحيدة للفريق الأقوى دفاعيا ليفربول.

وحصد لقب هداف مانشستر سيتى هذا الموسم المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو والذى سجل 21 هدفا ويأتى رابعا في ترتيب الهدافين بفارق هدف عن الثلاثي الذى تقاسم لقب هداف الدورى وهم محمد صلاح وساديو مانى وبيير إيمريك أوباميانج.

وتقاسم الألمانى ليروى سانى والإنجليزى رحيم ستيرلينج لقب الأكثر صناعة للفريق هذا الموسم ب 10 أهداف لكل منهم.