رياضة | برشلونة يتجاوز أحزانه الأوروبية بالفوز على خيتافي في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتجاوز أحزانه الأوروبية بالفوز على خيتافي في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزاً مستحقاً على خيتافي بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد وجاذ ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الاسباني.

وتقدم نادي برشلونة بهدف أول عن طريق التشيلي أرتور فيدال بالدقيقة "39" بعد كرة ثابتة نفذها ميسي وقابلها بيكيه برأسية تصدى لها الدفاع ثم وصلت لفيدال الذي سددها وسكنت الشباك بنجاح.

وأحرز داكونام هدف بالخطأ في مرماه لصالح نادي برشلونة بالدقيقة "85" ليمنح البارسا ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي برشلونة بطل النسخة الحالية رصيده للنقطة 86 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الاسباني بينما خيتافي برصيد 58 بالمركز الرابع.

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي برشلونة مع إيبار يوم السبت المقبل بينما سيكون نادي خيتافي على موعد مع مباراة قوية ضد فياريال في نفس اليوم.

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حقق نادي برشلونة فوزاً مستحقاً على خيتافي بهدفين نظيفين مساء اليوم الأحد وجاذ ذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الاسباني.

وتقدم نادي برشلونة بهدف أول عن طريق التشيلي أرتور فيدال بالدقيقة "39" بعد كرة ثابتة نفذها ميسي وقابلها بيكيه برأسية تصدى لها الدفاع ثم وصلت لفيدال الذي سددها وسكنت الشباك بنجاح.

وأحرز داكونام هدف بالخطأ في مرماه لصالح نادي برشلونة بالدقيقة "85" ليمنح البارسا ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي برشلونة بطل النسخة الحالية رصيده للنقطة 86 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الاسباني بينما خيتافي برصيد 58 بالمركز الرابع.

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي برشلونة مع إيبار يوم السبت المقبل بينما سيكون نادي خيتافي على موعد مع مباراة قوية ضد فياريال في نفس اليوم.