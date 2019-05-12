اونلاين | رابط oN sPoRt بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 12-5-2019 yalla shoot

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رابط oN sPoRt بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 12-5-2019 yalla shoot

خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية، اليوم الأحد 12 مايو، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

رابط oN sPoRt بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 12-5-2019 yalla shoot

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات "أون سبورتس" و"النيل الرياضية" في تمام الساعة 10 مساءً.

رابط oN sPoRt بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 12-5-2019 yalla shoot

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية ، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية:

عماد السيد في حراسة المرمى

محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد ابراهيم - احمد سيد زيزو - حميد احداد - محمد عنتر - عبد الله جمعه