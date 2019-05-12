اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر zamalek tv | رابط مباراة الزمالك بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر zamalek tv | رابط مباراة الزمالك بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى الزمالك مع نظيره الداخلية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى، بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة لكنه لعب 31 مباراة، فى حين احتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

الزمالك سيخوض مباراته أمام الداخلية كبروفة أخيرة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المُحدد لها يوم 19 من مايو الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى، التى كان مقرر إقامتها يوم 15 من شهر مايو الجارى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة.

فيما سيكون السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مجبرًا على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق أمام الداخلية اليوم، وذلك بعدما استقر على الدفع بعماد السيد فى حراسة مرمى الفريق، تمهيدًا لمشاركته أساسيًا مع الزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب الكونفدرالية، بعدما تأكد غياب محمود جنش، عن الفريق بعد طرده فى مباراة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، وكذلك رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التظلم الذى تقدم به مسئولو الأبيض، وبالتالى أصبحت مشاركة عماد السيد مؤكدة فى المباراة الأفريقية.

Advertisements

كما سيجرى جروس بعض التعديلات على خط دفاع الزمالك لغياب محمود علاء مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة دجلة الأخيرة بجانب إصابة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الأنف فى نفس اللقاء لذا قرر المدير الفنى السويسرى الاعتماد على الثنائى محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام لقيادة خط دفاع الأبيض أمام الداخلية بجانب عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن اللقاء دجلة الأخير للإيقاف وكذلك دراسة عودة إبراهيم حسن على حساب أحمد سيد زيزو.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من:"عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، ليصبح فى موقف صعب بعدما بات يواجه شبح الهبوط لدورى القسم الثانى ومن جانبه أكد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية أن مباراة الزمالك ستكون بمثابة تحدى كبير فى مشوار فريقه نحو استعادة أمل البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم والنجاة من شبح الهبوط إلى دورى القسم الثانى بعدما أصبح الفريق فى موقف صعب بجدول المسابقة.