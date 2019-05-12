اونلاين | بث مباشر Yalla 7sry مشاهدة مباراة الزمالك اليوم (Zamelek) رابط الزمالك والداخلية الآن plus tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر Yalla 7sry مشاهدة مباراة الزمالك اليوم (Zamelek) رابط الزمالك والداخلية الآن plus tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر Yalla 7sry مشاهدة مباراة الزمالك اليوم (Zamelek) رابط الزمالك والداخلية الآن plus tv

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الداخلية ، بالجولة ال 32 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم ، والتي ستنطلق في العاشرة مساء ، على ملعب بتروسبورت .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية .

عماد السيد في حراسة المرمى

Advertisements

محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد ابراهيم - احمد سيد زيزو - حميد احداد - محمد عنتر - عبد الله جمعه