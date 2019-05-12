اونلاين | كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

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كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

يلتقى فريق الزمالك نظيره الداخلية فى العاشرة من مساء اليوم بملعب بتروسبورت، بالجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى.

ويدخل كل منهما اللقاء ولديه دوافع للفوز، حيث يبحث الزمالك عن المنافسة عن صدارة الدورى، بينما يسعى الداخلية للهروب من شبح الهبوط.

كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

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يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الانتصارات فى الدورى ومنافسة الأهلى متصدر الدورى، على اللقب، خاصة أن الفارق بينهما حتى الآن 7 نقاط، حيث جمع الأحمر 70 نقطة مقابل 63 للأبيض.

كما سيحاول الزمالك الفوز لمنح لاعبيه دفعة معنوية جيدة للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المُحدد لها يوم 19 من مايو الحالى.

كورة ستار لايف - On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD - يوتيوب أونلاين جودة عالية

وبالنسبة للداخلية فيدخل الفريق اللقاء رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، فالفريق لديه طموح بحصد النقاط من الزمالك للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، متمسكا بالأمل الأخير فى البقاء بين الكبار، حيث إن الفريق لديه 27 نقطة فقط، فى المركز قبل الأخير، كما أنه مهدد أن يكون ثانى الفرق الهابطة، بعد هبوط النجوم رسميا للمظاليم.