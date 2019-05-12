اونلاين | Barca TV كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر SBS SPORT ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف Star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Barca TV كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر SBS SPORT ماتش Barca اليوم يلا شوت | كورة لايف Star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي مساء اليوم الأحد علي ملعب كامب نو في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة 37 لبطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

Advertisements

تنقل مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS

تحظي مباراة اليوم باهتمام كبير من جماهير الفريق الكتالوني خاصة أنها أول مباريات الفريق بعد السقوط المدوي أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، حيث يسعي لاعبو البرسا لتقديم عرض جيد ومغاير لما قدمهوه أمام الريدز.

وعلي الرغم من حسم برشلونة للقب الدوري مبكرا إلا أن التوقعات تشير لاستقبال بارد من جماهير البرسا الغاضبة بسبب الخروج المفاجئ من نصف نهائي الشامبيونزليج، ومن المتوقع أن تشهد أحداث اللقاء مطالبات جماهيرية لإدارة النادي بإقالة ارنستو فالفيردي المدير الفني بعد تكرار سيناريو الخروج من دوري الأبطال للعام الثاني علي التوالي.

علي الجانب الآخر يدخل خيتافي المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال حالة الإحباط لدي المنافس، ويأمل خيتافي في العودة ولو بنقطة التعادل التي تمنح الفريق فرصة الاحتفاظ بالمركز الرابع المؤهلة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، قبل أن يخوض الفريق جولة حاسمه علي أرضه ووسط جماهيره أمام فياريال.