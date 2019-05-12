انت الان تتابع تفاصيل خبر هيمنة أفريقية على "الحذاء الذهبي" للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 09:51 مساءً - في واقعة نادرة في ملاعب "الساحرة المستديرة" حصد ثلاثة لاعبين أفارقة جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد إسدال الستار على البطولة الأكثر شعبية في العالم.

ونال النجم المصري محمد صلاح جائزة هدّاف "البريميرليغ"، للموسم الثاني توالياً، بتسجيله 22 هدفاً، لكن هذه المرة تقاسم الجائزة الفردية المرموقة مع لاعبين آخرين هما: السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ودخل الثلاثي الأفريقي الجولة الأخيرة، والأسبقية لـ "الملك المصري"، فيما كان يملك ماني وأوباميانغ 20 هدفاً فقط.

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وفشل "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) في التسجيل في مباراة فريقه وضيفه وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، والتي انتهت بثنائية دون رد، أحرزها ماني، في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

كما أحرز الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفين في فوز آرسنال على مضيفه بيرنلي (3-1)، ليمنح القائمون الجائزة الفردية للثلاثي الأفريقي الأبرز حالياً في القارة السمراء.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية توالياً والسادسة في تاريخه، بوصوله إلى 98 نقطة، متفوقاً بنقطة وحيدة على مُطارده المباشر ليفربول.