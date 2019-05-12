نابولي يحسم وصافة الدوري الإيطالي بفوز قاتل على سبال

فاز نابولي خارج ملعبه على مضيفه سبال بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ36 من عمر الدوري الإيطالي، على استاد باولو مازا.

ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 76 نقطة بينما تجمد رصيد سبال عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح نابولي التسجيل في المباراة بهدف أحرزه ألان ماريز لوريرو في الدقيقة 49 ثم تعادل سبال بهدف للاعب أندريا بيتانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 84 لكن ماريو روي خطف هدف الفوز 2 / 1 لنابولي في الدقيقة 88.

وضمن نابولي حسم المركز الثاني في جدول الترتيب قبل جولتين من نهاية المسابقة