حقق الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رقمًا تاريخيًا، بعدما ساهم في تحقيق فريقه للقب الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019.
ووفقًا لشبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن محرز حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه من قبله بقميص ليستر سيتي عام 2016، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يحقق اللقب مع ناديين مختلفين.
وعادل محرز رقم الإيفواري كولو توريه لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سبقه وحقق اللقب مع ناديين مختلفين (آرسنال ومانشستر سيتي).
وساهم توريه في فوز آرسنال بلقب البريميرليج موسم 2003/2004، عندما حقق الفريق اللندني لقب الدوري بدون هزيمة.
وحقق مانشستر سيتي لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه، بعدما فاز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر محرز يعادل رقم كولو توريه التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.