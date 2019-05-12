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محرز يعادل رقم كولو توريه التاريخي

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حقق الدولي الجزائري رياض  محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رقمًا تاريخيًا، بعدما ساهم في تحقيق فريقه للقب لموسم 2018/2019.

ووفقًا لشبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن محرز حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه من قبله بقميص ليستر سيتي عام 2016، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يحقق اللقب مع ناديين مختلفين.

وعادل محرز رقم الإيفواري كولو توريه لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سبقه وحقق اللقب مع ناديين مختلفين (آرسنال ومانشستر سيتي).

وساهم توريه في فوز آرسنال بلقب البريميرليج موسم 2003/2004، عندما حقق الفريق اللندني لقب الدوري بدون هزيمة.

وحقق مانشستر سيتي لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه، بعدما فاز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

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