شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ تجربة الزمالك الذهبية بالتفاوض مع رود كرول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع الهولندي رود كرول مدرب الصفاقسي التونسي لتولي الإدارة الفنية لفريق الدراويش بعد رحيل سيدومير يانيفيسكي .

وتم عرض الهولندي صاحب الـ 70 عاما من قبل أحد الوكلاء بعد خروج الصفاقسي التونسي من نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي ويتبقى الاتفاق على المقابل المادي خاصة أن كرول يتقاضى راتبا ضخما.

ويمتلك الهولندي سجلا تدريبا حافلا وسبق وتولى تدريب الزمالك من قبل ونجح فى حصد كأس الأفرواسيوية عام 1997 و كأس مصر 2008 .

يذكر أن الإسماعيلي قام بتعيين جهازا معاونا قبل رحيل يانيفيسكي ضم كلا من محمود جابر وعطية صابر و صبري المنياوي.