شكرا لقرائتكم الداخلية ضد الزمالك .. وصول طاقم التحكيم إلى ملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصل منذ قليل طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك والداخلية إلى ملعب بتروسبورت، تمهيدا لخوض المواجهة التى ستجمع الفريقان فى العاشرة من مساء اليوم بالجولة 32 فى الدورى الممتاز.

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كما حرص فريق الداخلية على الوصول إلى الملعب فى الثامنة والربع فيما جاء أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك أول الحاضرين من الفريق الأبيض إلى أرضية الملعب لمعاينته.

يذكر أن طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية يضم كلا من محمد الصباحى حكام للساحة، ويعاونه كل منأحمد توفيق وهشام الدسوقى، ومحمود وفا حكما رابعا، وطارق سامى وطارق مجدى حكما خامسا .