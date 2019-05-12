عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الداخلية، المقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. فيما يأتى على مقاعد البدلاء كل من: "عمر صلاح، عبد الله جمعة، محمد عنتر، حميد أحداد، محمد إبراهيم، محمد أحمد كماتشو، أحمد زيزو"، فيما قام جروس باستبعاد الثنائى محمود الونش ومحمد حسن.

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